Boizenburg: Jugendliche im Drogenrausch

21. Oktober 2018, 19:26 Uhr

Da staunten die gerufen Einsatzkräfte nicht schlecht, als während eines Rettungseinsatzes am Sonnabend bekannt wurde, dass in Boizenburg an der dortigen Quöbbe mehrere Jugendliche Drogen konsumiert hatten.

So ergaben die Ermittlungen der Polizei, dass durch einen 16-Jährigen die Partydroge Ectasy in Form von Pillen verteilt wurden. Eine 15-jährige Konsumentin erlitt hierdurch einen Kreislaufzusammenbruch und wurde gegen Mitternacht mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Hagenow verbracht. Die konkreten Ermittlungen halten noch an.