Boizenburg: 19-Jähriger greift Polizeibeamten an

Ein 19-Jähriger hat heute Vormittag in Boizenburg einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte zunächst eine Frau verfolgt. Als die sich in die Polizeidienststelle flüchtete, folgte ihr der 19-Jährige. Dort entriss er der Frau vor den Augen des Diensthabenden das Handy und flüchtete.

Der Polizeibeamte (23) nahm umgehend die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen am Markt stellen. Dort wurde er von dem 19-Jährigen zunächst mit einer Warnbarke und dann mit Fäusten attackiert und dabei leicht verletzt. Mit Unterstützung weiterer Beamter konnte der Angreifer letztendlich ins Polizeirevier gebracht werden, wo er ärztlich untersucht wurde. Aufgrund des psychisch instabilen Zustandes wurde der aus Lübtheen stammende Mann zwangseingewiesen.

Der verletzte Beamte konnte nach ärztlicher Untersuchung seinen Dienst weiter fortsetzen. Er hat lediglich Prellungen davon getragen.

von svz.de

erstellt am 05.Aug.2017 | 16:27 Uhr