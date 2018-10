Betrüger in Teterow auf frischer Tat ertappt

von svz.de

16. Oktober 2018, 18:23 Uhr

Am frühen Dienstagnachmittag wurde durch Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in Teterow ein auffälliger Mann gemeldet. Er steht im Verdacht, in der Vergangenheit in den aufgestellten Leergutautomaten manipulierte Flaschen eingeworfen und dadurch unrechtmäßig Pfandgeld erlangt zu haben.

Eingesetzte Beamte des Polizeireviers Teterow konnten den Mann, einen etwa 50-jährigen Mann aus der Bergringstadt, dann noch im Discounter feststellen. Mit den Vorwürfen konfrontiert, räumte er die Tat sofort ein. Bei der Durchsuchung konnten auch mehrere Pfandetiketten sichergestellt werden, die der Täter auf Flaschen kleben wollte, die nicht pfandpflichtig sind.

Die Kriminalpolizei wird nun ermitteln müssen, wie oft und in welchen Geschäften der Betrüger auf diese Weise Pfandgeld erschwindelt hatte.