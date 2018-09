Berthke: Frau nach Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

29. September 2018, 14:55 Uhr

Am heutigen Sonnabend gegen 10.30 Uhr ereignet sich auf der L 192 zwischen Steinhagen und Richtenberg an der Einmündung Berthke ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 62-jährige Autofahrer befuhr die Gemeindestraße aus Richtung Berthke und bog an der L 192 nach links in Richtung Steinhagen ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 60-Jährige eines anderen Pkws aus Richtung Steinhagen in Richtung Richtenberg. In Höhe der Einmündung Berthke kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, da der 62-Jährige die Vorfahrt nicht gewährte. Die 60-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Stralsund gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 11 000 Euro, die durch Abschleppunternehmen geborgen wurden. Die L 192 war in der Zeit von 10.50 bis 12.15 Uhr voll gesperrt.