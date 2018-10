Bergen: Einbruch in Hotel

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

13. Oktober 2018, 09:51 Uhr

Über einem Einbruchsdiebstahl in Bergen wurde die Polizei am Sonnabend, den 13.Oktober 2018 gegen 05:30 Uhr, in Kenntnis gesetzt.

Unbekannte Täter drangen am 12.10.2018 in der Zeit von 23.45 Uhr bis 13.10.2018 05:00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Hotels in 18528 Bergen in der Arndt-Straße ein. Es wurden Räumlichkeiten durchwühlt und ein kleiner Bürotresor entwendet. Durch den Einbruchsdiebstahl entstand ein Gesamtschaden von circa 700 Euro. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Tatablauf machen kann, wird gebeten, seine Wahrnehmungen im PHR Bergen (Tel.: 03838/ 8100), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de mitzuteilen