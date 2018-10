Bergen: Einbruch in evangelisches Pfarramt

von svz.de

21. Oktober 2018, 14:55 Uhr

In der Nacht vom zum Sonntag sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in das evangelische Pfarramt in der Billrothstraße in Bergen eingedrungen. Im Inneren des Pfarramtes brachen der oder die Täter zwei Stahlblechschränke auf. Dem ersten Überblick nach wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/8100, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.