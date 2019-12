Bergen auf Rügen: Graffiti an einer Hauswand

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

28. Dezember 2019, 19:42 Uhr

In der Nacht vom 27.12.2019 zum 28.12.2019 wurde die Hauswand in der Gingster Chaussee 6 in Bergen mit Graffiti besprüht. Bei dem Haus handelt es sich um ein Geschäfts- und Bürogebäude, in dem mehrere Firmen und auch die AfD-Kreisgeschäftsstelle des Landkreises Vorpommern Rügen ansässig sind. Auf die weiße Hauswand wurde mit roter Farbe die Schriftzüge "Nie wieder 1933!" und "FCK AfD" aufgebracht. Die Schriftzüge haben eine Größe von 5,70m mal 0,70m.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftat dienen, nimmt das Polizeihauptrevier in Bergen unter der Tel.-Nr.: 03838/8100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.