Barth: 65-jährige Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

28. August 2020, 06:59 Uhr

Am 27.08.2020 gegen 16:00 Uhr kam es auf der L211 nahe der Ortschaft Bartelshagen II zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 65-jährige deutsche Fahrerin eines PKW VW befuhr die L 211 aus Richtung B105 kommend in Richtung Bartelshagen II. In einer Linkskurve geriet sie dabei aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite liegend im rechten Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von insgesamt ca. 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die L 211 musste bis zur Bergung des verunfallten Fahrzeuges gesperrt werden.