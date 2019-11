Bansin: Einbruch in ein Geschäft

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

09. November 2019, 15:43 Uhr

Am 09.11.2019 gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruchsdiebstahl im Seebad Bansin in der Seestr. gerufen. Der Hinweisgeber meldete über den polizeilichen Notruf, dass in sein Geschäft "Ihr Raumausstatter" eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in den Verkaufsraum des Geschäftes ein und entwendete aus der Registrierkasse Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Zuvor hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und den Scheinwerfer mit Bewegungsmelder, der sich oberhalb des Garagentors befand, weggedrückt.Das Garagentor wurde augenscheinlich ebenfalls angegriffen. Zu entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca.1400 Euro. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang zu Tätern machen kann, wird gebeten,seine Wahrnehmungen dem PR Heringsdorf (Tel.: 038378/279224),jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de mitzuteilen.