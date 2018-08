Bandenitz: PKW schleuderte von der Autobahn

von svz.de

13. August 2018, 13:10 Uhr

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der A24 nahe Bandenitz leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte die 24-jährige Frau bei einem Überholvorgang die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Daraufhin schleuderte der Wagen nach rechts und kam auf einer angrenzenden Böschung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Zuge der Bergung des Unfallautos musste die A24 in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt werden.