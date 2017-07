Bandenitz: G20-Gegner plakatieren Autobahnbrücke

Schon eine Woche vor dem G20-Gipfel sind die Gegner des Zusammentreffens auch in unserer Region aktiv geworden und riefen einen Polizeieinsatz auf den Plan. Unbekannte Personen brachten am Brückengeländer der B 321, die die Autobahn 24 bei Bandenitz überquert, widerrechtlich ein Plakat mit Parolen gegen den Gipfel an. Die Brücke war bis Mitternacht halbseitig gesperrt, um Spuren zu sichern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

von svz.de

erstellt am 02.Jul.2017 | 16:16 Uhr