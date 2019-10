Balow: Falsche Kennzeichen am Auto- Fahrer hatte eine Fahrerlaubnis

von Polizeiinspektion Ludwigslust

29. Oktober 2019, 18:32 Uhr

Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Montagnachmittag in Balow (bei Grabow) ein PKW gestoppt, dessen 20-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass am Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren.

Zudem war der PKW weder versichert, noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Gegen den aus der Region stammenden Fahrer wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.