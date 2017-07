Bad Doberan: Mann bedroht Jugendliche mit Pistole

Ein bislang unbekannter Mann soll in Bad Doberan (Landkreis Rostock) einen 15- und einen 17-jährigen Syrer mit einer Pistole bedroht haben. Der Unbekannte soll die Asylbewerber zunächst als „Scheiß Kanacken!“ beschimpft und dem 15-Jährigen eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Danach floh der Mann. Die Jugendlichen blieben unverletzt. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

von svz.de

erstellt am 28.Jul.2017 | 07:37 Uhr