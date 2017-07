Baabe: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Am Sonnabend befuhr gegen 12.15 Uhr ein 31-jähriger Kradfahrer die B196 in der Ortslage Baabe in Fahrtrichtung Sellin. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet er auf Höhe des "Mönchguter Tor" ins Schleudern und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Schulter zu. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

von svz.de

erstellt am 29.Jul.2017 | 17:39 Uhr