B96: Diebstahl von 600 Litern Diesel aus Baumaschinen

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

24. Juli 2020, 13:40 Uhr

In der Nacht vom 23.07.2020 zum 24.07.2020 wurden von einer Baustelle an der B96 insgesamt etwa 600 Liter Diesel entwendet. Die betroffene Baustelle befindet sich direkt an der B96, Abfahrt Krickow. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Tatverdächtige von drei verschiedenen Baumaschinen 100l, 200l und 300l, also insgesamt 600 Liter Diesel sowie drei orangefarbene Spraydosen entwendet. Die drei angegriffenen Baumaschinen standen am linken Rand des Weges, direkt hintereinander. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden aufgenommen. Spuren wurden vor Ort gesichert. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Baustelle an der B96, Abfahrt Krickow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.