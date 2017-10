B111: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Koserow

von svz.de

erstellt am 01.Okt.2017 | 16:59 Uhr

Am 01.10.2017 gegen 15:10 Uhr kam es auf der B111 am Abzweig nach Koserow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 56-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die Straße aus Koserow kommend und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die B111 abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 49-jährige Fahrer eines PKW Audi die B111 aus Richtung Kölpinsee kommend in Richtung Zempin. Beim Abbiegen auf die B111 übersah der Mercedesfahrer den vorfahrtsberechtigten PKW Audi und fuhr auf die B111. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 49-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000,-EUR.