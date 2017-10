Ludwigslust : Autofahrer übersieht Kreisverkehr

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ein Autofahrer hat auf der B5 zwischen Grabow und Ludwigslust die Einfahrt in einen Kreisverkehr übersehen. Das Auto schoss geradeaus und blieb auf dem Hügel des Kreisverkehrs stehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unfallursache sei vermutlich unangepasste Geschwindigkeit gewesen. „Offenbar hatte der Fahrer den Kreisverkehr aufgrund von Nebel und schlechter Sicht zu spät bemerkt“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Traktor musste den Wagen, an dem ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand, auf die Straße zurückziehen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitagabend