Waren an der Müritz : Auto steckt in Brückengeländer über Zugstrecke

Eine Brücke ersetzt an der Müritz einen beschrankten Bahnübergang. Ein Auto durchbrach beinahe das Geländer - und wäre beinahe auf die zehn Meter tieferen Gleise gestürzt.

von Winfried Wagner

19. Dezember 2018, 06:42 Uhr

Ein Autofahrer ist auf einer Brücke über die Bahnlinie in Waren an der Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) nur knapp einem Absturz auf die zehn Meter tieferen Gleise entgangen. Der 61-Jährige wurde am Dienstag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg erklärte. Der Fahrer aus Waren war auf der Bundesstraße 108 plötzlich mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Brückengeländer geprallt.

Der Wagen schliff gut 15 Meter an dem Geländer entlang, wo er letztlich am letzten Geländer-Teil steckenblieb. Teile des Autos fielen hinunter. Die Brücke führt über die Bahnstrecke Berlin-Rostock. Wieso der 61-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, sei noch unklar, teilte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit.

Ein weiterer Insasse soll unverletzt geblieben sein. Der Gesamtschaden wurde auf 25 000 Euro geschätzt - der größte Teil der Summe betrifft die Brücke. Das Geländer wurde auf einer Länge von 15 Metern zerstört. Die B108 war knapp eine Stunde gesperrt. Die Brücke ist noch benutzbar, aber darf nur noch mit maximal 30 Stundenkilometern befahren werden.