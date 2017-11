Grabow : Auto in Brand gesteckt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

von svz.de

erstellt am 17.Nov.2017 | 08:45 Uhr

Unbekannte haben in Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) an einem Auto Feuer gelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Das Feuer brach gegen 3.30 Uhr im vorderen Teil des Wagens aus und zerstörte das Fahrzeug einer Anwohnerin. Ein Passant bemerkte den Vorfall und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Verletzt wurde niemand. Weitere Autos wurden nicht beschädigt. Der Hintergrund des Vorfalls und die Schadenshöhe seien noch unklar.