Solpe : Auto brennt auf Rasthof Stolpe

Auf dem Tankstellengelände des Rasthofs Stolpe an der A24 ist in der Nacht zum Freitag ein Auto in Brand geraten. Dort hatte ein Mann nach dem Tanken einen brenzligen Geruch aus seinem Auto bemerkt und es rasch beiseite gefahren, teilte die Polizei mit. Beim Öffnen der Motorhaube habe bereits der Motorraum gebrannt. Feuerwehrleute hätten den Brand schnell löschen können.

Durch das umsichtige Handeln des 28-jährigen Fahrers konnte womöglich schlimmeres verhindert werden, sagte eine Polizeisprecherin. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

von svz.de

erstellt am 07.Jul.2017 | 12:01 Uhr