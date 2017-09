Audis in Waren gestohlen

von svz.de

erstellt am 27.Sep.2017 | 08:31 Uhr

In der vergangenen Nacht sind in Waren zwei Audis A4 entwendet worden. Ein silbernes Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen MÜR-NC70 ist zuvor in der Springer Straße abgestellt worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 21:00 Uhr des gestrigen Tages und heute Morgen gegen 6:00 Uhr. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 EUR. Ein weiterer grauer Audi mit dem amtlichen Kennzeichen MSE-D352 wurde am Stauffenbergplatz gestohlen. Genauere Angaben zu diesem Diebstahl können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.