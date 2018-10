Arbeitsunfall in Wismarer Holzverarbeitungsbetrieb

von svz.de

30. Oktober 2018, 18:04 Uhr

Im Nachmittag des 30.10.2018 kam es in Wismar zu einem Arbeitsunfall in einem Holzverarbeitungsbetrieb. Ein 47-jähriger Mitarbeiter wurde während des laufenden Betriebes in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt und lebensbedrohlich am Oberkörper und der Wirbelsäule verletzt.

Der Verunfallte wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik verbracht.

Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen.