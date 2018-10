Anklam: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

12. Oktober 2018, 21:09 Uhr

Am Freitag, den 12. Oktober 2018 gegen 16:10 Uhr, ereignete sich in Anklam ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde. Der 57-jährige Fahrer eines Pkw Nissan verließ das Grundstück eines Baumaschinenverleihs in Anklam, Max-Planck-Straße, um anschließend nach links in die Johann-Friedrich-Böttger-Straße abzubiegen.

Der 18-jährige Fahrer eines Kraftrades Kawasaki befuhr die Max-Planck-Straße aus Richtung Conrad-Zuse-Straße kommend und beabsichtige den Pkw Nissan auf Höhe der J.-F.-Böttger-Straße zu überholen. Der abbiegende Pkw-Fahrer übersah das überholende Kraftrad, in Folge dessen stießen beide beteiligten Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.050 EUR. Der Fahrer des Kraftrades wurde leichtverletzt.