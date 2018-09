Anklam: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und 2 verletzten Personen

von svz.de

12. September 2018, 19:59 Uhr

Am 12.09.2018 kam es gegen 14:30 Uhr auf der B109 zwischen Anklam und der Ortschaft Neu Kosenow zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Porsche-Fahrer fuhr von einer Grundstückseinfahrt auf die B109 auf und hatte die Absicht seine Fahrt in Richtung Anklam fortzusetzen. Aus Richtung Anklam befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem VW Golf die B109 in Richtung Ducherow. Diese befand sich derweilen in einem Überholvorgang. Sie überholte (kein Überholverbot vorhanden, bei erlaubten 100 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit) ein Fahrzeug, welches etwas langsamer war und befand sich somit auf der Gegenfahrspur.

Dies schien der Porsche-Fahrer jedoch nicht wahrgenommen zu haben und fuhr auf die B109 auf. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf ca. 34.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Fahrerin des VW und der Porsche-Fahrer wurden in die Krankenhäuser nach Anklam und Greifswald gebracht. Der Grad der Verletzungen war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht bekannt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass beide Personen stationär aufgenommen werden.