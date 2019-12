Altentreptow: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

26. Dezember 2019, 10:59 Uhr

Am 25.12.2019 gegen 20:50 Uhr ereignete sich in Altentreptow ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei wurde eine Person schwerverletzt und fünf weitere Personen leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 9000 EUR. Der 21-jährige schwerverletzte Beifahrer konnte nur durch die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Altentreptow aus dem Fahrzeug geborgen werden. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser nach Demmin und Neubrandenburg gebracht.

Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist ein Vorfahrtsfehler ursächlich für den Verkehrsunfall. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.