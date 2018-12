Altentreptow: Tausende Euro bei Supermarktüberfall erbeutet

von svz.de

20. Dezember 2018, 13:57 Uhr

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Supermarkt in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Die mit Sturmhauben maskierten Männer kamen gegen 21.30 Uhr in den Markt und bedrohten die drei Mitarbeiterinnen mit einem Messer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie flohen anschließend in unbekannte Richtung. Auch ein Fährtenhund und mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten sie nicht finden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.