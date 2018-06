Alkoholfahrer in Schwerin erwischt

von svz.de

28. Juni 2018, 08:49 Uhr

Am Abend des 27.06. wurde ein Transporter in der Kantstraße durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Glasige Augen und Alkoholgeruch in der Atemluft des Kraftfahrers zogen ein Test nach sich, Ergebnis, 1,51 Promille. Der Führerschein des 34-jährigen Randschweriners wurde sichergestellt, Blut wurde abgenommen, ein Fahrverbot ausgesprochen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.