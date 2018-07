Groß Jasedow : Alkohol am Steuer: Unfall

von svz.de

29. Juli 2018, 09:37 Uhr

Am 27.07.2018 gegen 21:20 Uhr kam es in 17390 Groß Jasedow zu einem Verkehrsunfall unter erheblicher Einwirkung von Alkohol. Der 32.jährige Fahrer eines PKW Ford Fiesta befuhr mit seinem Fahrzeug in Groß Jasedow die Dorfstraße mehrfach rauf und runter. Als er mit dem Fahrzeug wieder rückwärts auf sein Grundstück fahren wollte, stieß er mit diesem gegen das Hoftor. Hierbei entstand Sachschaden am Hoftor und am PKW in Höhe von 200,-EUR. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr unter Einwirkung von Alkohol erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt.