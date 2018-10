Ahlbeck: Sachschaden nach Einbruch

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

14. Oktober 2018, 14:49 Uhr

In den frühen Morgenstunden wurde der Polizei bekannt, dass es einen Einbruch in das Restaurant der Seebrücke Ahlbeck gab.Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Restaurant in 17419 Seebad Ahlbeck/Seebrücke. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld,die genaue Summe des Stehlschadens ist jedoch unbekannt. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Ebenfalls eingebrochen wurde in ein Weingeschäft an der Promenade unweit von der Seebrücke entfernt. Hier verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Geschäft,indem sie die Eingangstür aufhebelten.

Entwendet wurde hier dem ersten Anschein nach nichts. Der Sachschaden an der Tür beträgt jedoch ca. 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst war an beiden Tatorten im Einsatz und hat die Spurensuche- sowie sicherung durchgeführt.Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Informationen nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 / 279- 224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.