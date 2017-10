Höhe Dodow : A24 Richtung Hamburg wegen Unfalls zeitweilig gesperrt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von svz.de

erstellt am 11.Okt.2017 | 11:37 Uhr

Die A24 ist wegen eines schweren Verkehrsunfalls am Vormittag in Höhe Dodow in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, landete ein Rettungshubschrauber an der Unglücksstelle im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu einem Unfall mit zwei Pkw. Dabei seien vier Insassen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben worden, der entstandende Stau löste sich aber nur langsam auf.