A20: Verkehrsunfall bei Zurow führt zur Vollsperrung

von svz.de

erstellt am 27.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Am Dienstagabend kurz vor 22:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 bei Zurow in der Nähe von Wismar ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Personen verletzten sich leicht. Eine Person zog sich schwere Verletzungen zu. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand befuhr ein Hamburger Transporter mit Anhänger, beladen mit einem Kleinbagger, die Richtungsfahrbahn nach Lübeck. Kurz vor der Anschlussstelle Zurow fuhr ein Plöner Golf auf den Anhänger auf. Zum Unfallzeitpunkt war der Anhänger ohne Beleuchtung. Die beiden Insassen des Transporters der Marke Mercedes-Benz, 52 und 54 Jahre alt, wurden zur Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. Sie konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Weniger Glück hatte der 54-jährige Golffahrer. Er verblieb zur näheren Untersuchung im Krankenhaus. Aufgrund der erforderlichen Arbeiten zur Räumung der Unfallstelle und zur Beseitigung der ausgetretenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn bis gegen 00:30 Uhr zunächst vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die anschließende Teilsperrung dauerte bis zum Abschluss der Arbeiten um 02:05 Uhr an. Es ist von einem Sachschaden von fast 20.000 EUR auszugehen.