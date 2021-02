Marlow/Zingst: Zwei Verletzte bei Glätteunfällen

von Winfried Wagner/dpa

22. Februar 2021, 09:59 Uhr

Bei zwei Glätteunfällen sind am Montagmorgen im Kreis Vorpommern-Rügen zwei Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, überschlug sich eine Autofahrerin bei Zingst mit ihrem Wagen und rutschte in einen Graben. Fast zeitgleich kam ein Autofahrer nahe Neu Guthendorf unweit von Marlow mit dem Auto ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der Mann kam verletzt in eine Klinik, das Auto musste geborgen werden. In beiden Fällen habe es überfrorene Nässe auf den Straßen gegeben. Weitere Details seien noch nicht bekannt.