Zettermin/Jürgenstorf: Zwei Personen bei Motorradunfall schwer verletzt

von svz.de

06. Juni 2021, 09:35 Uhr

Am Sonnabend gegen 17.10 Uhr kam es auf der L203 zwischen den Ortschaften Zettermin und Jürgenstorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer des Motorrades befuhr die L 203 aus Richtung Zettermin kommend in Richtung Jürgenstorf. Im Bereich einer Kurve überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dabei kam er nach links von der Fahrspur ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer und seine Soziusfahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie durch Rettungshubschrauber in die Kliniken von Rostock und Greifswald geflogen werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die L203 für eine Stunde voll gesperrt werden.