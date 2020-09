Wolgast: Zusammenstoß zwischen zwei Autos - hoher Sachschaden

von svz.de

20. September 2020, 15:10 Uhr

Am Sonntag gegen 8:35 Uhr kam es in Wolgast, Tannenkamp/Am Hühnengrab,zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mazda CX5 und einem VW Golf. Der Mazda fuhr plötzlich nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit den geparkten VW Golf zusammen. Der Mazda CX5 touchierte einen Gartenzaun, kippte auf die Fahrerseite und kam dann zum Stehen. Der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca.

39.000 Euro. Nach eigenen Angaben des Verursachers war die Suche nach dem elektrischen Fensteröffner wohl ausschlaggebend für den Verkehrsunfall.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und die Bergung der beiden PKW war der Tannenkampweg für ca. eine Stunde voll gesperrt.