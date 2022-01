Wohnungsbrand in Wolgast

Am Sonntag um 0.09 Uhr wurde der Polizei ein Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wolgast mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Wohnung in voller Ausdehnung. Die Hausbewohner mussten evakuiert werden. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Zum Löschen kamen 48 Kam...

