Wohnmobil in Loddin auf Usedom gestohlen

In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabend, 8 Uhr, wurde in der Strandstraße in Loddin / OT Kölpinsee ein zum Wohnmobil umgebauter Ford Transit entwendet. Das entwendete Fahrzeug ist blau und hat eine Markise an der rechten Fahrzeugseite. Das amtliche Kennzeichen lautet: PI-MJ 501. Der Schaden wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.