Wieder Zigarettenautomaten geknackt: Serie im Osten von MV

Die Aufbruchserie bei Zigarettenautomaten in der Region Neubrandenburg geht weiter. Nun wurden zwei neue Fälle aus Groß Nemerow und Gnevkow (Mecklenburgische Seenplatte) gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Damit haben Unbekannte in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.