Staven: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

von svz.de

16. August 2020, 10:18 Uhr

Am Sonnabend kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Staven. Hierbei versuchte ein 48-jähriger Mann mit seinem VW zu wenden und fuhr dabei rückwärts gegen ein Garagentor. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca.2000EUR. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, wurde dabei allerdings gesehen und konnte namentlich benannt werden. An einer überprüften Adresse konnte der Mann angetroffen werden. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,24 Promille. Zur weiteren Beweis