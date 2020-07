Röbel: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

von svz.de

18. Juli 2020, 14:17 Uhr

In der Zeit von Mittwoch, den 15.07.2020 11:00 Uhr bis Freitag, den 17.07.2020 11:00 Uhr kam es in Röbel, Gartenstraße auf dem Parkplatz der angrenzenden Kleingartenanlage am Wiesengrund zu einem

Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht. Der unfallverursachende grüne PKW stieß beim Ausparken gegen einen abgestellten weißen VW Touran und beschädigte diesen. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher unerlaubt den Unfallort. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931/ 848-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.