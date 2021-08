Usedom: Urlauberin bringt 1000 Euro zur Polizei - Besitzer gesucht

Die Polizei auf der Insel Usedom sucht jemanden, der 1000 Euro vermisst. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hat eine Urlauberin diese Summe Bargeld gefunden und am Donnerstag auf der Polizeistation Karlshagen (Vorpommern-Greifswald) abgegeben. Die ehrliche Finderin, eine Frau aus Karlsruhe, habe das Geld in einer Ferienwohnung gefunden. Der rech...

