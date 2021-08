Unfall mit drei Fahrzeugen auf Rügen - zwei Verletzte

Bei einem Unfall sind auf der Bundesstraße 96 auf der Insel Rügen zwei Menschen verletzt und drei Fahrzeuge stark beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatte ein 76 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag beim Auffahren auf die B96 in Bergen die Vorfahrt eines Transporters übersehen. Der Fahrer des Transporters wollte auf der B96 na...

