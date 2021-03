Möllenhagen/Lehsten: Unfall mit Verletztem auf der Kreisstraße 30

von svz.de

07. März 2021, 11:49 Uhr

Am Sonnabend gegen 23.26 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 30 zwischen Möllenhagen und Lehsten Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Der 23jährige Fahrer eines Opel Calibra befuhr mit seinem PKW die Kreisstraße 30 aus Möllenhagen kommend in Richtung Lehsten. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem PKW infolge unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab, streifte einen Straßenbaum und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum.

Dieser wurde auf Grund des Aufpralls entwurzelt . In der weiteren Folge schleuderte der PKW zurück auf die Fahrbahn und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,00 Euro, der Gesamtschaden beträgt ca. 4.000,00 Euro.

Der Fahrzeugführer und sein 21ähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in das Klinikum Neubrandenburg zur weiteren Behandlung eingeliefert.

Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Straße musste durch die hinzugerufene Feuerwehr gereinigt werden.

Vor Ort waren 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Möllenhagen und Lehsten mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung eines anderen Fahrzeuges an dem Unfall.