Greifswald: Überfall auf Fahrer eines Getränketaxis

von svz.de

09. September 2020, 07:15 Uhr

Drei maskierte und dunkel gekleidete Männer überfielen am 09.09.2020, gegen 00.30 Uhr in Greifswald, Trelleborger Weg den Fahrer eines Getränketaxi. Nachdem der unverletzte Überfallene ein Kellnerportemonnaie mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag übergeben hatte, flüchteten die Täter in Richtung Pappelallee. Trotz sofortiger Nahbereichsfahndung durch Kräfte des Polizeihauptreviers Greifswald konnten die Räuber nicht gefasst werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam übernahm die ersten Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Greifswald Tel. 038345400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.