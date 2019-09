Strasburg: PKW in Brand

von svz.de

20. September 2019, 14:30 Uhr

Am Freitag gegen 3 Uhr, kam es zum Brand eines in der Strasburger Friedensstraße geparkten PKW Audi. Das Fahrzeug stand so dicht an einer Hauswand, dass die Außenfassade ebenfalls stark beschädigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Strasburg konnte den Brand unter Kontrolle bringen, so dass eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus verhindert wurde.

Der PKW brannte vollständig aus, die Bewohner konnten im Haus bleiben. Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 24 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariates Anklam geführt.