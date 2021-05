Greifswald: Raub auf offener Straße im Stadtbereich

von svz.de

10. Mai 2021, 06:46 Uhr

Am Sonntag gegen 18 Uhr kam der 33-jährige deutsche Geschädigte und zeigte an, dass er im Stadtgebiet von Greifswald beraubt wurde.

Er gab an,dass er gegen 15.50 Uhr mit seinem PKW Skoda Octavia in die Gützkower Straße in Greifswald gefahren ist, um dort einen Bekannte zu besuchen.

Dort parkte er seinen PKW in einer leeren Parktasche vor dem Haus Nr. 22.

Anschließend stieg er aus dem Fahrzeug und begab sich auf die rechte Fahrzeugseite um noch Sachen von der Rücksitzbank zu nehmen. Hierzu öffnete er die hintere rechte Seitentür. In diesem Moment trat von hinten eine unbekannte männliche Person an ihn heran und stieß ihn wieder ins Fahrzeug. Eine weitere unbekannte männliche Person entriss ihm in diesem Moment seine Laptoptasche von der Schulter. In der Laptoptasche befanden sich ein Laptop, ein Ladekabel und zwei Mobiltelefone. Anschließend flüchteten beide in Richtung der Innenstadt.

Zur Beschreibung der Täter konnte der Geschädigte folgende Angaben mache. Beide sind 30-35 Jahre alt und ca. 170 - 180 cm groß. Der eine Täter trug eine helle Jeanshose und ein schwarzes T-Shirt. Der andere trug eine schwarze Hose, einen grünen Kaputzenpullover und weiße Schuhe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.