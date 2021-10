Neubrandenburg : Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Nach einem Wohnungsbrand mussten zwei Frauen und ein Baby ins Krankenhaus.

Neubrandenburg | Am Montagnachmittag kam es in der Neubrandenburger Hufelandstraße zu einem Wohnungsbrand. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg hatten das Feuer schnell gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich eine 69-jährige, eine 33-jährige und ein elf Monate altes Mädchen in der Wohnung. Die beiden Frauen erlitten zum Teil schwere Verletzung...

