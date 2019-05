Neubrandenburg: Mercedes Vito gestohlen

von svz.de

22. Mai 2019, 09:28 Uhr

In der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 5.40 Uhr, kam es in der Beseritzer Straße in Neubrandenburg zu einem Diebstahl eines Firmentransporters Mercedes Vito.

Der Geschädigte hatte das Fahrzeug am gestrigen Abend, den 21.05.2019 gegen 23:00 Uhr auf einem gepflasterten Parkplatz in der Beseritzer Straße in Neubrandenburg abgestellt. Als er heute früh zur Arbeit fahren wollte bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei.

Das Fahrzeug der Marke Mercedes vom Typ Vito besitzt eine auffällige braun-goldfarbene Lackierung. Es befinden sich keine Firmenlogos auf dem Fahrzeug. An dem Fahrzeug befanden sich amtliche Kennzeichen aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit dem Kürzel SU-... .Der Stehlgutwert des drei Jahre alten Fahrzeugs wird auf ca. 30.000EUR beziffert.

Wir bitten Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu möglichen Tätern geben können sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 entgegen.