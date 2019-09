Neubrandenburg: Einbruch in Geschäft im Einkaufszentrum

von svz.de

13. September 2019, 14:52 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Einbruch in ein Schlüsseldienstgeschäft mit Paketannahmestelle im Einkaufszentrum in der Neubrandenburger Oststadt gekommen. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von 03:00 Uhr bis 05:45 Uhr gewaltsam in das Geschäft im Juri-Gagarin-Ring 1 eingebrochen und haben dabei einen Sachschaden von ca. 600 Euro verursacht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Registrierkasse entwendet. Wie viel Bargeld sich in der Kasse befunden hat und ob weitere Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.