Linken: Haftbefehl vollstreckt

von svz.de

16. August 2021, 13:08 Uhr

Am Sonntagabend wurde am ehemaligen Grenzübergang in Linken ein 25- jähriger polnischer Staatsangehöriger in Einreiserichtung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls durch die Staatsanwaltschaft Kempten/ Allgäu wegen Vergehens gegen §52 Abs. 3 Waffengesetz. Zu entrichten war eine Geldstrafe in Höhe von 1600,- EUR + 82,50 EUR Kosten Da der Mann die Geldsumme nicht aufbringen konnte, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Stralsund. Hier muss er jetzt eine 40- tägige Haftstrafe absitzen.