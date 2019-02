Greifswald: Unbekannte stehlen Kompletträder im Wert von 85000 Euro

von svz.de

21. Februar 2019, 10:12 Uhr

In der Zeit vom Montagnachmittag bis Donnerstagmorgen sind bislang unbekannte Täter in zwei Lagercontainer eines Autohauses in der Straße "An den Bäckerwiesen" in Greifswald eingebrochen. In diesen Containern befanden sich u. a. Kompletträder. Nach bisherigen Informationen der Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Containern und entwendeten somit circa 35 Komplettradsätze. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 85.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam führt derzeit vor Ort die Ermittlungen und ist zur Spurensuche eingesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet.

Zeugen, die in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr bis heute, 8 Uhr etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.